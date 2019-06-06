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В Бурятии с начала года утонули двое детей

В Бурятии с начала года утонули двое детей
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Сегодня инспекторы Улан-Удэнского инспекторского участка ГИМС провели плановое патрулирование на акватории реки Селенга

Также состоялись профилактические беседы с гражданами находящимися на берегу. Позже к мероприятию присоединились представители МВД и поискового отряда «Лиза Алерт», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

– В первую очередь мы обращаем внимание на детей, жилища которых, расположены в непосредственной близости от водоемов. Не секрет, что многие дети с наступлением летних каникул предоставлены самим себе и много времени проводят без присмотра взрослых. Мы рассказываем им, как опасно подходить к берегам рек, озер и играть поблизости водоемов, – рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Республике Бурятия – главный госинспектор по маломерным судам Николай Зайцев.

Не забывают сотрудники инспекции и о строгой проверке всех судоводителей, каждый из них должен не только пройти специальную подготовку и иметь соответствующее удостоверение, но также и строго соблюдать правила управления маломерным судном. Сегодня в ходе патрулирования нарушений правил среди судоводителей маломерных судов выявлено не было.

– К сожалению, с начала года в Бурятии уже имелись два случая гибели детей на воде. Это дети до 7 лет. Трагедии удалось бы избежать, если бы дети находились под присмотром взрослых, – отметил Зайцев.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле 6-летний мальчик погиб, оступившись во время игры на берегу реки в Селенгинском районе. В мае 7-летний мальчик в Баргузинском районе утонул, встав на наледь.

В 2017 году в Бурятии утонули 11 детей, в 2018-м – 6 детей.

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