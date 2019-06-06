В Братске жильцы двухэтажного дома спасались на ночном пожаре

В 01:47 пожарные выехали на пожар в жилом районе Падун в Братске



На момент прибытия огнеборцев из окон подъезда двухэтажного деревянного многоквартирного дома по улице Василия Синицы шёл густой дым. Люди экстренно покидали свои квартиры. Самостоятельно эвакуировались 8 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



Огонь удалось остановить и не дать ему распространиться на жилые помещения брусового дома. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Причиной возгорания в подъезде стало неосторожное обращение с огнём, вероятнее всего, при курении.



Проветривание помещений от дыма, проливка деревянных перекрытий — на ликвидацию всех последствий пожара ушло около часа. Только к трём часам ночи жильцы смогли вернуться в свои квартиры.



С начала года в Иркутской области по причине неосторожного обращения с огнём произошло 2470 пожаров, в результате которых погибли 50 человек, ещё 55 получили травмы различной степени тяжести.





