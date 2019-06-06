В Бурятии «чёрный лесоруб» выехал навстречу лесникам

Мужчина признался, что заготовил древесину без правоустанавливающих документов и показал лесникам место незаконной рубки.











Во время рейдового патрулирования в лесах Заиграевского района лесничие увидели грузовик «ЗИЛ», гружённый древесиной и выезжающий из леса. Увидев машину лесной охраны, водитель пытался сбежать, но был задержан, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.Объём незаконно заготовленной древесины составил около 30 кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 177 тысяч рублей. Грузовик и бензопила были изъяты.Правонарушителем оказался 36-летний временно не работающий и холостой житель села Новоильинск. Составлены протоколы по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений» и «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Также за нарушение правил пожарной безопасности ему грозит штраф около 30 тысяч рублей. Все материалы переданы в ОМВД для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.