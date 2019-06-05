Он действует в Заиграевском районе
За прошедшие сутки в Бурятии был обнаружен и локализован один лесной пожар площадью 2 га в Заиграевском районе. Об этом сообщили сегодня в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Проводится патрулирование лесов. Всего за 2019 год выявлено более 1700 нарушений, рассмотрено 640 административных дел, сумма наложенных штрафов составила более 2,2 млн. рублей.
За пожароопасный сезон выявлено четверо виновников возникновения лесных пожаров, возбуждено 18 уголовных дел, привлечён к уголовной ответственности один человек.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от4 до 5 тысяч; на должностных лиц - от 20 до 40 тысяч; на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44
За сутки в Бурятии произошёл один лесной пожар
Происшествия, Фото:
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