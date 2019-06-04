Закрыто движение между двумя посёлками
На участке автодороги Северобайкальск-Таксимо в Бурятии произошел подъём грунтовых вод. В результате оказались размыты 250 метров автодорожного полотна.
В связи с этим ограничено движение для всех видов автотранспорта между посёлками Новый Уоян и Янчукан Северо-Байкальского района.
На данный момент организованы аварийно-восстановительные работы с привлечением пяти единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
На севере Бурятии размыло дорогу
Происшествия, Фото:
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