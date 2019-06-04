На севере Бурятии размыло дорогу

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Закрыто движение между двумя посёлками



На участке автодороги Северобайкальск-Таксимо в Бурятии произошел подъём грунтовых вод. В результате оказались размыты 250 метров автодорожного полотна.



В связи с этим ограничено движение для всех видов автотранспорта между посёлками Новый Уоян и Янчукан Северо-Байкальского района.



На данный момент организованы аварийно-восстановительные работы с привлечением пяти единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



