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В Бурятии пьяный водитель снёс половину дома: видео

В Бурятии пьяный водитель снёс половину дома: видео
Происшествия, 
Мужчину лишили водительских прав

1 июня в Закаменске пьяный 44-летний водитель на бульдозере врезался жилой дом на улице Подкирпичная. Последствия аварии местные жители сняли на камеру мобильного телефона и выложили в соцсеть.

- Представляешь, он машину переехал…
- А соседний дом не рухнет?
- Половину дома снёс, - говорят местные жители.



К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии. Водителя на месте происшествия освидетельствовали сотрудники Госавтоинспекции и установили факт опьянения.

После этого инцидента водителя суд лишил права управления транспортным средством.

На сегодня виновник уже возводит разрушенный дом.

Как сообщал «Байкал-Daily», похожий инцидент произошёл в начале апреля в Прибайкальском районе. 22-летний водитель «КамАЗа», не имеющий права управления транспортным средством, врезался в жилой дом. Пострадали водитель и 18-летний жилец дома. Обоих госпитализировали в больницу.

ДТП
 
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