В Бурятии пьяный водитель снёс половину дома: видео

1 июня в Закаменске пьяный 44-летний водитель на бульдозере врезался жилой дом на улице Подкирпичная. Последствия аварии местные жители сняли на камеру мобильного телефона и выложили в соцсеть.
- Представляешь, он машину переехал…
- А соседний дом не рухнет?
- Половину дома снёс, - говорят местные жители.
К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии. Водителя на месте происшествия освидетельствовали сотрудники Госавтоинспекции и установили факт опьянения.
После этого инцидента водителя суд лишил права управления транспортным средством.
На сегодня виновник уже возводит разрушенный дом.
Как сообщал «Байкал-Daily», похожий инцидент произошёл в начале апреля в Прибайкальском районе. 22-летний водитель «КамАЗа», не имеющий права управления транспортным средством, врезался в жилой дом. Пострадали водитель и 18-летний жилец дома. Обоих госпитализировали в больницу.