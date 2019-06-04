Женщина была пьяна во время конфликта
Жительница Бурятии привлечена к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему мужу.
В начале марта пьяная женщина поссорилась с мужем. Она схватила нож и нанесла один удар.
К счастью, мужчина остался жив.
Суд признал её виновной приговорил к лишению свободы. Однако отбывать наказание она будет после достижения её ребёнком четырнадцатилетнего возраста, сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.
Жительница Бурятии вонзила нож в мужа
Происшествия, Фото:
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