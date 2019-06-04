Жительница Бурятии вонзила нож в мужа

Женщина была пьяна во время конфликта



Жительница Бурятии привлечена к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему мужу.



В начале марта пьяная женщина поссорилась с мужем. Она схватила нож и нанесла один удар.



К счастью, мужчина остался жив.



Суд признал её виновной приговорил к лишению свободы. Однако отбывать наказание она будет после достижения её ребёнком четырнадцатилетнего возраста, сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.

