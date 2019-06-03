Проводится доследственная проверка
В Забайкальском крае проводится доследственная проверка по факту схода с рельсов 4 вагонов пассажирского поезда.
По предварительным данным, утром 1 июня на станции «Куэнга» Забайкальской железной дороги произошёл сход с рельсов 4 вагонов пассажирского поезда. Опрокидывания вагонов не произошло, скорость поезда составляла 20 км/ч.
В результате схода жертв и пострадавших нет.
- По данному факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка. – сообщают в пресс-службе ведомства.
Стражам порядка предстоит узнать все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В Забайкалье с рельсов сошёл пассажирский поезд
Происшествия, Фото:
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