В Забайкалье с рельсов сошёл пассажирский поезд

Происшествия, Фото: Пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР

Проводится доследственная проверка



В Забайкальском крае проводится доследственная проверка по факту схода с рельсов 4 вагонов пассажирского поезда.



По предварительным данным, утром 1 июня на станции «Куэнга» Забайкальской железной дороги произошёл сход с рельсов 4 вагонов пассажирского поезда. Опрокидывания вагонов не произошло, скорость поезда составляла 20 км/ч.



В результате схода жертв и пострадавших нет.



- По данному факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка. – сообщают в пресс-службе ведомства.



Стражам порядка предстоит узнать все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.