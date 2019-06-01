В Улан-Удэ возможно задымление из-за пожара в Иволгинском районе

Очаг был обнаружен вчера







На утреннем заседании республиканского оперативного штаба от 1 июня принято решение о привлечении дополнительных сил и средств из близлежащих районов.



Всего за прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению трёх лесных пожаров - двух очагов в Заиграевском и одного в Иволгинском районе.



В Заиграевском районе один лесной пожар был локализован на площади 10 га, второй ликвидирован на площади около 3 га.



Кроме того, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 1 термоточка в Еравнинском районе в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении тушения в связи с тем, что по данному пожару отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики, и прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинён, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.







В пригороде и Улан-Удэ возможно задымление, связанное с лесным пожаром, действующим в Иволгинском районе.Очаг был обнаружен вчера в 15 часов группой патрулирования в Оронгойском участковом лесничестве. На место лесного пожара была высажена группа пожарных-парашютистов. На данный момент продолжаются работы по тушению. Площадь очага по оперативной информации составляет около 300 га. На пожаре работают более 170 человек из числа лесной охраны, пожарных-парашютистов, лесопользователей. Привлечена тяжёлая и лесопожарная техника.