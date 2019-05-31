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В Бурятии завхоз украл у техникума более 200 тысяч

В Бурятии завхоз украл у техникума более 200 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
У «трудоустроенного» водителя даже не было водительских прав

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Тарбагатайскому району Бурятии завершили расследование о мошенничестве в образовательном учреждении. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МВД по Бурятии. По информации «Байкал-Daily», речь идёт об одном из техникумов района.

Установлено, что завхоз внёс в табель учёта рабочего времени заведомо ложные сведения о водителе, который фактически здесь не работал. Более того, у этого человека даже не было водительских прав.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

«Водителем» оказался знакомый завхоза.

- Должностное лицо с целью получения для себя выгоды, а также улучшения материального благополучия своего знакомого, внёс ложные данные в табели учета рабочего времени сотрудников административно-хозяйственной части. Он отразил недостоверные сведения о том, что водитель и он, как заведующий хозяйством, в указанный период трудился. В действительности последние никаких функций не осуществляли. Также известно, что данный руководитель фактически работал охранником в одном из частных охранных предприятий района по документам своего родственника, – сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Таким образом образовательному учреждению причинён ущерб на общую сумму более 200 тысяч рублей. Было возбуждено ещё одно уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Завхозу грозит до 10 лет колонии.
мошенничество
 
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