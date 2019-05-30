Улан-удэнка украла ноутбук после застолья

Она дождалась, когда хозяйка квартиры уснёт



29 мая в дежурную часть отдела полиции №2 в Улан-Удэ поступило сообщение от 54-летней горожанки о краже ноутбука из квартиры. Ущерб составил 40 тысяч рублей.



Сотрудники полиции по «горячим следам» задержали ранее не судимую 44-летнюю соседку заявительницы.



Сыщики установили, что 26 мая потерпевшая с соседями распивала спиртные напитки. Когда хозяйка уснула, воровка ушла с ноутбуком.



Возбуждено уголовное дело о краже. Похищенный ноутбук изъят, сообщает МВД по Бурятии

