Она дождалась, когда хозяйка квартиры уснёт
29 мая в дежурную часть отдела полиции №2 в Улан-Удэ поступило сообщение от 54-летней горожанки о краже ноутбука из квартиры. Ущерб составил 40 тысяч рублей.
Сотрудники полиции по «горячим следам» задержали ранее не судимую 44-летнюю соседку заявительницы.
Сыщики установили, что 26 мая потерпевшая с соседями распивала спиртные напитки. Когда хозяйка уснула, воровка ушла с ноутбуком.
Возбуждено уголовное дело о краже. Похищенный ноутбук изъят, сообщает МВД по Бурятии
Улан-удэнка украла ноутбук после застолья
Происшествия, Фото:
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