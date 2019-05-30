В Бурятии из-за непотушенной сигареты сгорели постройки

Пожар произошёл в посёлке Новоильинск Заиграевского района
Вчера в 15:29 часов на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании хозяйственных построек на территории пилорамы в посёлке Новоильинск Заиграевского района. На момент прибытия первого подразделения горели хозяйственные постройки и опилки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
В результате пожара выгорели сарай, баня на площади 16 кв. м, сгорело 3 пролёта забора и опилки на площади 500 кв. м.
– В ходе дознания установлено, что предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении, – сообщил врио старшего дознавателя отделения надзорной деятельности и профилактической работы Заиграевского района Роман Власов.
В тушении пожара было задействовано 3 единицы пожарной техники и 5 работников 3-го Заиграевского отряда ГПС Республики Бурятия.
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Происшествия, Фото:
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