29 Мая

28 Мая

Популярное

С карты жителя Иркутской области украли миллион рублей

С карты жителя Иркутской области украли миллион рублей
Происшествия, 
Мужчина сам назвал мошенникам числовой код из СМС

Накануне в дежурную часть обратился 42-летний житель Усолья-Сибирского с заявлением о том, что стал жертвой обмана и лишился денег.

Мужчина выставил на сайте «Авито» объявление о сдаче своей квартиры в Иркутске в аренду. Ему позвонил незнакомец, сказал, что готов снять данное жилье и немедленно перечислить предоплату. Владелец квартиры продиктовал по просьбе мошенника номер карты. Однако вместо поступления денег, на телефон арендодателя пришло СМС с кодом подтверждения для того, чтобы произвести регистрацию в Онлайн-банке.

Ничто не смутило усольчанина и он продиктовал своему собеседнику числовой код из полученного СМС.

- Получив доступ к банковскому счету потерпевшего, злоумышленники за 12 операций по карте различными суммами в общей сложности украли 999 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в межмуниципальном отделе МВД России «Усольский».

Полиция призывает граждан быть бдительными и осторожными. Помните, что не следует называть никому комбинации чисел, которые приходят в банковских СМС. Знание номера банковской карты, кодов из банковских сообщений предоставляют злоумышленникам лёгкую возможность завладеть чужими финансами.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

С карты жителя Иркутской области украли миллион рублей
С карты жителя Иркутской области украли миллион рублей
Происшествия, 29.05.2019
Мужчина сам назвал мошенникам числовой код из СМС
В Иркутской области спасли спрятавшегося на пожаре мужчину
В Иркутской области спасли спрятавшегося на пожаре мужчину
Происшествия, 29.05.2019
Другие люди самостоятельно эвакуировались из горящего дома
В Улан-Удэ горела школа
В Улан-Удэ горела школа
Происшествия, 29.05.2019
Когда это произошло, в школе был охранник
В Ангарске автобус насмерть сбил 4-летнего мальчика
В Ангарске автобус насмерть сбил 4-летнего мальчика
Происшествия, 29.05.2019
Ребёнок переходил проезжую часть не по «зебре»
В Бурятии будут судить безумного влюблённого
В Бурятии будут судить безумного влюблённого
Происшествия, 29.05.2019
Юноша, желая вернуть любимую женщину, убил её отца и похитил мать
Житель Бурятии спилил деревьев на 200 тысяч рублей
Житель Бурятии спилил деревьев на 200 тысяч рублей
Происшествия, 29.05.2019
У него изъяли древесину, трактор и бензопилу
Иркутский налётчик сам сдался полиции
Иркутский налётчик сам сдался полиции
Происшествия, 29.05.2019
Ориентировка на него была размещена в СМИ
Читинец украл в баре два iPhone
Читинец украл в баре два iPhone
Происшествия, 29.05.2019
Он снял гаджеты с зарядки
Улан-удэнец направил пистолет на продавца ювелирного магазина
Улан-удэнец направил пистолет на продавца ювелирного магазина
Происшествия, 29.05.2019
Мужчина сказал ей: «Посмотрим на твою реакцию»
В Улан-Удэ поймали пьяного маршрутчика
В Улан-Удэ поймали пьяного маршрутчика
Происшествия, 29.05.2019
Мужчина утверждал, что выпил всего одну банку накануне
В Бурятии горели три жилых дома
В Бурятии горели три жилых дома
Происшествия, 29.05.2019
28 мая в Бурятии ликвидировано 32 пожара
У жителя Бурятии изъяли марихуану
У жителя Бурятии изъяли марихуану
Происшествия, 29.05.2019
Ему грозит лишение свободы
Экс-главу Росграницы обвиняют в хищениях в Бурятии
Экс-главу Росграницы обвиняют в хищениях в Бурятии
Происшествия, 29.05.2019
На Дмитрия Безделова возбудили новое уголовное дело

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^