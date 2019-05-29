Мужчина сам назвал мошенникам числовой код из СМС
Накануне в дежурную часть обратился 42-летний житель Усолья-Сибирского с заявлением о том, что стал жертвой обмана и лишился денег.
Мужчина выставил на сайте «Авито» объявление о сдаче своей квартиры в Иркутске в аренду. Ему позвонил незнакомец, сказал, что готов снять данное жилье и немедленно перечислить предоплату. Владелец квартиры продиктовал по просьбе мошенника номер карты. Однако вместо поступления денег, на телефон арендодателя пришло СМС с кодом подтверждения для того, чтобы произвести регистрацию в Онлайн-банке.
Ничто не смутило усольчанина и он продиктовал своему собеседнику числовой код из полученного СМС.
- Получив доступ к банковскому счету потерпевшего, злоумышленники за 12 операций по карте различными суммами в общей сложности украли 999 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в межмуниципальном отделе МВД России «Усольский».
Полиция призывает граждан быть бдительными и осторожными. Помните, что не следует называть никому комбинации чисел, которые приходят в банковских СМС. Знание номера банковской карты, кодов из банковских сообщений предоставляют злоумышленникам лёгкую возможность завладеть чужими финансами.
С карты жителя Иркутской области украли миллион рублей
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