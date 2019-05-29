В Иркутской области спасли спрятавшегося на пожаре мужчину

Другие люди самостоятельно эвакуировались из горящего дома



Сегодня около пяти часов утра в городе Усть-Илимск Иркутской области произошёл пожар в квартире. Хозяйка горящей квартиры сама разбудила жильцов и вызвала пожарных, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



На момент прибытия огнеборцев горела квартира на первом этаже деревянного двухэтажного дома по улице Гайдара. По лестничному маршу самостоятельно смогли эвакуироваться 13 человек. Пожарные приступили к тушению.



- Дом 70-х годов постройки, старый брусовый, пламя моментально распространялось и уже горело межэтажное перекрытие, дым полностью охватил 12 квартирный дом, поэтому важно было убедиться, что все благополучно покинули здание, - отметил руководитель тушения пожара майор Сергей Анучин.



Уже через две минуты работы звена газодымозащитной службы в полной темноте и в дыму на втором этаже был найден мужчина. Он попытался покинуть квартиру через подъезд, однако не смог этого сделать из-за сильного задымления, поэтому прятался в дальней комнате, пока его не спасли огнеборцы. От медицинской помощи мужчина отказался.



- Открытый огонь был потушен в считанные минуты, ликвидация последствий продолжалась в течение двух часов. Производилось контрольное вскрытие межэтажного перекрытия между 1 и 2 этажами. – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



В результате пожара квартира закопчена полностью, повреждена бытовая техника, находящаяся в комнате, домашние вещи, мебель, стены, потолок на площади 20 квадратных метров.



По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Как рассказала хозяйка, она проснулась от треска в розетке, попыталась отключить электрический обогреватель, однако треск только усилился и пошёл дым. Девушка покинула свою квартиру, оповестила жильцов дома об опасности и вызвала пожарных.

