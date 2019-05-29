29 Мая

28 Мая

Популярное

В Иркутской области спасли спрятавшегося на пожаре мужчину

В Иркутской области спасли спрятавшегося на пожаре мужчину
Происшествия, 
Другие люди самостоятельно эвакуировались из горящего дома

Сегодня около пяти часов утра в городе Усть-Илимск Иркутской области произошёл пожар в квартире. Хозяйка горящей квартиры сама разбудила жильцов и вызвала пожарных, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

На момент прибытия огнеборцев горела квартира на первом этаже деревянного двухэтажного дома по улице Гайдара. По лестничному маршу самостоятельно смогли эвакуироваться 13 человек. Пожарные приступили к тушению.

- Дом 70-х годов постройки, старый брусовый, пламя моментально распространялось и уже горело межэтажное перекрытие, дым полностью охватил 12 квартирный дом, поэтому важно было убедиться, что все благополучно покинули здание, - отметил руководитель тушения пожара майор Сергей Анучин.

Уже через две минуты работы звена газодымозащитной службы в полной темноте и в дыму на втором этаже был найден мужчина. Он попытался покинуть квартиру через подъезд, однако не смог этого сделать из-за сильного задымления, поэтому прятался в дальней комнате, пока его не спасли огнеборцы. От медицинской помощи мужчина отказался.

- Открытый огонь был потушен в считанные минуты, ликвидация последствий продолжалась в течение двух часов. Производилось контрольное вскрытие межэтажного перекрытия между 1 и 2 этажами. – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

В результате пожара квартира закопчена полностью, повреждена бытовая техника, находящаяся в комнате, домашние вещи, мебель, стены, потолок на площади 20 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Как рассказала хозяйка, она проснулась от треска в розетке, попыталась отключить электрический обогреватель, однако треск только усилился и пошёл дым. Девушка покинула свою квартиру, оповестила жильцов дома об опасности и вызвала пожарных.
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

С карты жителя Иркутской области украли миллион рублей
С карты жителя Иркутской области украли миллион рублей
Происшествия, 29.05.2019
Мужчина сам назвал мошенникам числовой код из СМС
В Иркутской области спасли спрятавшегося на пожаре мужчину
В Иркутской области спасли спрятавшегося на пожаре мужчину
Происшествия, 29.05.2019
Другие люди самостоятельно эвакуировались из горящего дома
В Улан-Удэ горела школа
В Улан-Удэ горела школа
Происшествия, 29.05.2019
Когда это произошло, в школе был охранник
В Ангарске автобус насмерть сбил 4-летнего мальчика
В Ангарске автобус насмерть сбил 4-летнего мальчика
Происшествия, 29.05.2019
Ребёнок переходил проезжую часть не по «зебре»
В Бурятии будут судить безумного влюблённого
В Бурятии будут судить безумного влюблённого
Происшествия, 29.05.2019
Юноша, желая вернуть любимую женщину, убил её отца и похитил мать
Житель Бурятии спилил деревьев на 200 тысяч рублей
Житель Бурятии спилил деревьев на 200 тысяч рублей
Происшествия, 29.05.2019
У него изъяли древесину, трактор и бензопилу
Иркутский налётчик сам сдался полиции
Иркутский налётчик сам сдался полиции
Происшествия, 29.05.2019
Ориентировка на него была размещена в СМИ
Читинец украл в баре два iPhone
Читинец украл в баре два iPhone
Происшествия, 29.05.2019
Он снял гаджеты с зарядки
Улан-удэнец направил пистолет на продавца ювелирного магазина
Улан-удэнец направил пистолет на продавца ювелирного магазина
Происшествия, 29.05.2019
Мужчина сказал ей: «Посмотрим на твою реакцию»
В Улан-Удэ поймали пьяного маршрутчика
В Улан-Удэ поймали пьяного маршрутчика
Происшествия, 29.05.2019
Мужчина утверждал, что выпил всего одну банку накануне
В Бурятии горели три жилых дома
В Бурятии горели три жилых дома
Происшествия, 29.05.2019
28 мая в Бурятии ликвидировано 32 пожара
У жителя Бурятии изъяли марихуану
У жителя Бурятии изъяли марихуану
Происшествия, 29.05.2019
Ему грозит лишение свободы
Экс-главу Росграницы обвиняют в хищениях в Бурятии
Экс-главу Росграницы обвиняют в хищениях в Бурятии
Происшествия, 29.05.2019
На Дмитрия Безделова возбудили новое уголовное дело

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^