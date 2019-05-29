В Ангарске автобус насмерть сбил 4-летнего мальчика

Ребёнок переходил проезжую часть не по «зебре»



Сегодня около 13 часов на улице Коминтерна в Ангарске автобус насмерть сбил 4-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Предварительно установлено, что 48-летний водитель автобуса «КАвЗ» допустил наезд на ребёнка, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП 4-летний мальчик погиб на месте от полученных травм.



В настоящее время правоохранители работают на месте аварии, устанавливаются все обстоятельства случившегося.







