В Бурятии с поезда сняли трёх пьяных иностранцев

Они мешали работе проводников и отдыху пассажиров
В линейный отдел полиции на станции Северобайкальск поступило сообщение о том, что к пассажирскому поезду № 75 сообщением «Нерюнгри-Москва» требуется наряд.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. Выяснилось, что трое иностранных граждан, намеревавшихся следовать в поезде от Таксимо до Новосибирска, находились в состоянии алкогольного опьянения. Иностранцы своим поведением мешали работе проводников и отдыху пассажиров.
Начальник поезда принял решение об отказе им в проезде.
Пассажиры сняты с поезда и доставлены в подразделение транспортной полиции на станции Северобайкальск. В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
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Происшествия, Фото:
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