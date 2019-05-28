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В Бурятии с поезда сняли трёх пьяных иностранцев

В Бурятии с поезда сняли трёх пьяных иностранцев
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Они мешали работе проводников и отдыху пассажиров

В линейный отдел полиции на станции Северобайкальск поступило сообщение о том, что к пассажирскому поезду № 75 сообщением «Нерюнгри-Москва» требуется наряд.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. Выяснилось, что трое иностранных граждан, намеревавшихся следовать в поезде от Таксимо до Новосибирска, находились в состоянии алкогольного опьянения. Иностранцы своим поведением мешали работе проводников и отдыху пассажиров.

Начальник поезда принял решение об отказе им в проезде.

Пассажиры сняты с поезда и доставлены в подразделение транспортной полиции на станции Северобайкальск. В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
поезд дебош
 
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