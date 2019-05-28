На тушении накануне работали более 280 человек
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению девяти лесных пожаров в Баргузинском, Бичурском, Заиграевском, Кяхтинском, Прибайкальском, Селенгинском, Хоринском районах. В результате ликвидировано шесть очагов, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.
По состоянию на 8 часов утра 28 мая, ещё три лесных пожара локализовано в Заиграевском, Кяхтинском, Хоринском районах.
На тушении пожаров было задействовано более 280 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, лесопользователей.
Кроме того, находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» термоточка в Еравнинском районе. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС приняла решение о приостановлении тушения, в связи с тем, что по данному пожару отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинён.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено. Лесники просят жителей Бурятии соблюдать правила пожарной безопасности. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44
В Бурятии остаются три лесных пожара
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