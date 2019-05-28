Улан-удэнец крупно обокрал хозяйку турбазы на Байкале

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Он украл ювелирные украшения на 140 тысяч



В Кабанском районе Бурятии задержали подозреваемого в квартирной краже.



Установлено, что ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера 31-летний житель Улан-Удэ попал в турбазу в местности Байкальский Прибой и украл золотые ювелирные изделия, принадлежащие хозяйке. Ущерб составил около 140 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», украденное вор успел продать. Суд арестовал мужчину.



В августе 2018 года мужчина был освобождён из мест лишения свободы условно-досрочно, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

