Щенка она убила на глазах у детей
Усольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летней усольчанки, выбросившей со своего балкона двухмесячного щенка. Как сообщал «Байкал-Daily», животное погибло от полученных травм на глазах у малолетних детей. Сама женщина, которая была пьяна, свой поступок объяснила тем, что щенок ей надоел.
- В ходе рассмотрения дела подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась. На стадии дознания давала признательные показания. Согласилась с предъявленным обвинением и заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Суд назначил осужденной наказание в виде лишения свободы сроком 2 года условно, с испытательным сроком на 2 года, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда.
Суд обязал женщину не менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться на регистрацию ежемесячно и по повесткам.
Усольчанке, выбросившей щенка с балкона, дали условный срок
Происшествия, Фото:
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