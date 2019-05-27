Мужчина без спроса взял машину, чем разозлил владельца авто
42-летний владелец животноводческой стоянки, расположенной в 12 км от села Загустай Кижингинского района Бурятия, задержан за расправу над 57-летним работником своей фермы. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего», сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Задержанный – владелец животноводческой стоянки, где вместе с наёмными работниками разводил скот. Несколько дней назад племенная кобыла, участвовавшая в скачках, ожеребилась. Хозяин решил отметить это событие и вечером 21 мая вместе с работниками стал распивать спиртные напитки.
По версии следствия, ночью один из работников захотел покататься на машине владельца фермы и без спроса уехал на его «УАЗе» в неизвестном направлении.
- Следующим утром хозяин, обнаружив пропажу, некоторое время предпринимал попытки найти машину, но затем успокоился и продолжил возлияния. 23 мая около полуночи, выйдя из дома, обвиняемый невдалеке от фермы увидел свет фонарей и разглядел свою машину, которая стояла в низине. Внутри салона, подойдя, он обнаружил спавшего работника, которого разбудил, выволок наружу и со злости с силой нанёс ему множество ударов ногами по телу. После этого, оставив избитого на месте, мужчина сел за руль и уехал на ферму, – уточняют в Следкоме.
Избитый мужчина смог дойти до соседней животноводческой стоянки, на территории которой вскоре скончался. Под утро его обнаружили местные жители.
Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей.
В Бурятии фермер до смерти избил своего работника
Происшествия, Фото:
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