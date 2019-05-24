Он убил женщину и её спящего мужа
Житель села Тунка Тункинского района Бурятии признан виновным в двойном убийстве.
В феврале 2018 года мужчина пришёл в гости к семейной паре в селе Тунка. Во время совместного распития спиртных напитков между ним и хозяйкой дома произошла ссора. Мужчина нанёс женщине множество ударов ножом.
От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.
Чтобы скрыть преступление, гость убил также мужа покойной, который спал в другой комнате.
Коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт, признав подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.
Верховный суд Бурятии приговорил его к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жителя Бурятии посадили на 18 лет за убийство супругов
Происшествия, Фото:
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