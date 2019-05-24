Жителя Бурятии посадили на 18 лет за убийство супругов

Он убил женщину и её спящего мужа



Житель села Тунка Тункинского района Бурятии признан виновным в двойном убийстве.



В феврале 2018 года мужчина пришёл в гости к семейной паре в селе Тунка. Во время совместного распития спиртных напитков между ним и хозяйкой дома произошла ссора. Мужчина нанёс женщине множество ударов ножом.



От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.



Чтобы скрыть преступление, гость убил также мужа покойной, который спал в другой комнате.



Коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт, признав подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.



Верховный суд Бурятии приговорил его к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

