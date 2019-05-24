В Бурятии у нелегального дровосека забрали машину

Также мужчина лишился бензопилы
Во время рейдового патрулирования лесов Кижингинского района главный лесничий обнаружил незаконную рубку сосны.
В ходе осмотра оказалось, что правонарушитель спилил около 7 кубометров древесины и захламил порубочными остатками лесной участок. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 52 тысяч рублей.
Правонарушителем оказался 23-летний житель Улан-Удэ.
Незаконно заготовленный лес, бензопила «STIHL MC-180» и автомобиль «Жигули» с прицепом были изъяты.
В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Кижингинскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщают в республиканском агентстве лесного хозяйства.
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