В Бурятии у нелегального дровосека забрали машину

Также мужчина лишился бензопилы



Во время рейдового патрулирования лесов Кижингинского района главный лесничий обнаружил незаконную рубку сосны.



В ходе осмотра оказалось, что правонарушитель спилил около 7 кубометров древесины и захламил порубочными остатками лесной участок. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 52 тысяч рублей.



Правонарушителем оказался 23-летний житель Улан-Удэ.



Незаконно заготовленный лес, бензопила «STIHL MC-180» и автомобиль «Жигули» с прицепом были изъяты.



В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Кижингинскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщают в республиканском агентстве лесного хозяйства.



