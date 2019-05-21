Уголовное дело на мужчину, зарезавшего дочь из-за водки, направлено в суд
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 6-летней дочери.
Преступление произошло в ноябре 2018 года. Убийство мужчиной своего ребёнка шокировало тогда жителей республики. Как сообщал «Байкал-Daily», 42-летний отец убил 6-летнюю дочь из-за того, что она спрятала от него бутылку водки. Разозлившийся отец дважды ударил ножом в грудь малышки.
- От полученных повреждений девочка скончалась. В этот момент домой с работы вернулась её мать. Женщина обратила внимание на распахнутую настежь дверь, почувствовала неладное, забежала внутрь и обнаружила сожителя возле окровавленного тела ребёнка, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.
В отношении мужчины проводилась судебно-психиатрическая экспертиза, в ходе которой констатирована его склонность к злоупотреблению алкоголем. Однако комиссия экспертов признала обвиняемого вменяемым, то есть во время преступления он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. В связи с этим уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.
Убившего 6-летнюю дочь жителя Бурятии признали вменяемым
Происшествия, Фото:
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