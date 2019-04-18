В Иркутске злоумышленники получили более 173 млн. рублей незаконной банковской деятельностью

Это плата за обналичивание около 3 млрд. рублей



Октябрьский районный суд города Иркутска постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении семи жителей области. В зависимости от роли и степени участия каждого в совершенных преступлениях они признаны виновными в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенным организованной группой, сопряженным с извлечением дохода в особо крупном размере.



В суде установлено, что в июне 2014 года один из злоумышленников, имея познания и опыт работы в финансово-кредитной сфере, создал преступную группу, которая существовала до октября 2016 года. Преступная группа через подставных лиц, образовывала юридические лица, искала клиентов, желающих воспользоваться услугами преступной группы по осуществлению незаконных операций с денежными средствами с целью сокрытия от государственного контроля проводимых сделок, выдавала наличные денежные средства клиентам в нарушение действующего законодательства и др.



С момента зачисления на подконтрольные членам организованной группы банковские счета денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» по фиктивным основаниям, средства поступали в оборотный капитал участников организованной группы.



Следователями ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области установлено, что в период деятельности преступной группы произведено зачисление денежных средств на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц на общую сумму в размере около 3 млрд. рублей. Данные денежные средства обналичены путем осуществления незаконной банковской деятельности и переданы «клиентам» за вычетом комиссии за свои услуги в размере более 173 млн. рублей.



Оперативное сопровождение по расследованию уголовного дела оказали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по области.



Суд, согласившись с мнением государственного обвинения и в зависимости от роли каждого, назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет до 3 лет 6 месяцев, условно.



Кроме того, в качестве дополнительного наказания, осуждённым назначено наказание в виде штрафа в размере 900 тысяч рублей каждому.



Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Октябрьского района города Иркутска.

