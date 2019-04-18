18 Апреля

Азиатско-Тихоокеанский банк снизил процентную ставку по кредиту «Большие деньги»

17 Апреля

Популярное

В Улан-Удэ вора поймали, когда он пил на скамейке

В Улан-Удэ вора поймали, когда он пил на скамейке
Происшествия, 
В Бурятию он приехал специально, чтобы вылечиться от алкоголизма

На днях в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о краже телевизора и ноутбука. Ориентировка с приметами подозреваемого была передана всем наружным нарядам, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.

Сотрудники вневедомственной охраны в ходе несения службы на маршруте патрулирования в одном из жилых дворов Октябрьского района заметили мужчину, который распивал спиртные напитки на скамейке. Правоохранители поняли, что мужчина схож по приметам с подозреваемым в ориентировке.

В ходе опроса было установлено, что 43-летний житель Братска Иркутской области распивал спиртное с малознакомым мужчиной. После того как хозяин уснул, мужчина украл электронную технику из квартиры. Вор всё продал незнакомцу, а на вырученные деньги продолжил употреблять алкоголь.

Задержанный доставлен в отдел полиции.

Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель соседнего региона приехал в Бурятию для прохождения реабилитации от алкогольной зависимости.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ вора поймали, когда он пил на скамейке
В Улан-Удэ вора поймали, когда он пил на скамейке
Происшествия, 18.04.2019
В Улан-Удэ вора поймали, когда он пил на скамейке
В Иркутской области раскрыли убийство 12-летней давности
В Иркутской области раскрыли убийство 12-летней давности
Происшествия, 18.04.2019
Под Новый год мужчина жестоко убил жителя Вихоревки
В Бурятии тушат два лесных пожара
В Бурятии тушат два лесных пожара
Происшествия, 18.04.2019
За прошедшие сутки в лесах Бурятии обнаружили четыре очага возгорания
Забайкальца осудили за покупку «синтетики»
Забайкальца осудили за покупку «синтетики»
Происшествия, 18.04.2019
Мужчина купил наркотики в Интернете
Замглавы администрации губернатора Забайкальского края умер на рабочем месте
Замглавы администрации губернатора Забайкальского края умер на рабочем месте
Происшествия, 18.04.2019
Высокопоставленный чиновник скончался в возрасте 69 лет
В Иркутске поймали карманника с вещевого рынка
В Иркутске поймали карманника с вещевого рынка
Происшествия, 18.04.2019
Ему удалось украсть порядка 40 тысяч рублей  
Жительница Бурятии дважды обворовала пенсионерку с провалами в памяти
Жительница Бурятии дважды обворовала пенсионерку с провалами в памяти
Происшествия, 18.04.2019
Воровка знала, что пожилая женщина страдает расстройством памяти
Улан-удэнец снял золото со спящей женщины
Улан-удэнец снял золото со спящей женщины
Происшествия, 18.04.2019
Мужчину приговорили к двум годам «строгача»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^