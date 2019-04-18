В Улан-Удэ вора поймали, когда он пил на скамейке

В Бурятию он приехал специально, чтобы вылечиться от алкоголизма
На днях в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о краже телевизора и ноутбука. Ориентировка с приметами подозреваемого была передана всем наружным нарядам, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.
Сотрудники вневедомственной охраны в ходе несения службы на маршруте патрулирования в одном из жилых дворов Октябрьского района заметили мужчину, который распивал спиртные напитки на скамейке. Правоохранители поняли, что мужчина схож по приметам с подозреваемым в ориентировке.
В ходе опроса было установлено, что 43-летний житель Братска Иркутской области распивал спиртное с малознакомым мужчиной. После того как хозяин уснул, мужчина украл электронную технику из квартиры. Вор всё продал незнакомцу, а на вырученные деньги продолжил употреблять алкоголь.
Задержанный доставлен в отдел полиции.
Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель соседнего региона приехал в Бурятию для прохождения реабилитации от алкогольной зависимости.
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