Она нашла его, выходя из маршрутки
В минувшую среду в полицию поступило заявление о краже сотового телефона от жительницы Читы. Стражи порядка выяснили, что пропажу мобильного читинка обнаружила при выходе из маршрутного такси.
В результате расследования полицейские нашли очевидца. Он в этот день обнаружил на земле на остановке общественного транспорта мобильный телефон и спросил рядом стоявшую пожилую женщину о принадлежности находки. В ответ пенсионерка заявила, что это её телефон.
Далее стражи общественного порядка установили личность этой женщины.
В отношении 63-летней пенсионерки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Телефон изъят и возвращён владелице, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье пенсионерка присвоила телефон и соврала, что это её
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