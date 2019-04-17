В Бурятии в громком деле о сети АЗС всплыла подделка подписи

Незаконно уволенная девушка не может добиться справедливости
Жительницу Бурятии Дарью Лукьянову (на тот момент Мозгову) уволили из компании, когда она была беременна. Причём, как утверждает девушка, её подпись под приказом об увольнении подделали, а она некоторое время вовсе не знала о том, что уволена, и продолжала ходить на работу.
Как всё было
Восстановим хронологию событий по судебным материалам. 1 мая 2018 года Дарья устроилась на АЗС в Турунтаево оператором-кассиром. 19 июля она отработала, как обычно, смену, затем станция из-за каких-то проблем временно закрылась. Старшая смены сказала работнице, что всё нормально, и кассиров отправляют в оплачиваемый отпуск на месяц. Зарплату за июль сотрудница получила в конце августа. После заправка вновь открылась 6 сентября, и Дарья вышла на работу.
Дальше события развивались по довольно плохому сценарию. По словам девушки, на работе ей сказали, что выплат за август не будет. После этого она обратилась в трудовую инспекцию. Тогда же - после её обращения в инспекцию - в фирме ей предложили написать заявление об увольнении и принятии её в другую организацию.
Потом Дарья Лукьянова получила аванс за сентябрь, в октябре она вышла на больничный. И тут в ноябре вскрылась шокирующий факт, что она давно уволена. О чем её уведомили в трудовой инспекции, куда она обращалась ранее.
- Получается, когда они (ООО «Унгум») узнали, что я беременна, то подделали мне приказ об увольнении с моей подписью. Якобы меня уволили в июле прошлого года, хотя в сентябре я работала, в октябре я пошла на больничный, а в декабре я ушла в декретный отпуск. Я начала восстанавливаться по суду, 17 января было принято решение о восстановлении меня на работе, эти исполнительные листы я увезла приставам. Что касается дальнейшего, то ничего не двигается. Я уже родила ребёнка, ни декретных выплат, «морального вреда», никаких компенсаций - ничего не было, - рассказала «Байкал-Daily» Дарья Лукьянова.
Как она утверждает, изначально работодатели подделали её подпись в приказе об увольнении, и на сегодня идут разбирательства по этому вопросу.
- Подпись не моя, Следственный комитет тоже разбирается сейчас, почерковедческая экспертиза будет. И меня уволили без моего ведома, отчисления в ПФР, налоговую не идут со дня увольнения, с 18 июля 2018 года. Впоследствии на судебное заседание они не явились, на связь со мной не выходят, - поясняет девушка.
Восстановили в должности
Суд постановил восстановить в должности Дарью и взыскать с фирмы выплаты – свыше 83 тысяч рублей. Исполнительные листы поступили приставам.
- Исполнительные листы по поводу всех моих выплат я отдала приставам, и они должны были в течение определённого времени передать их Гнедько, генеральному директору фирмы. Но так как у них (у организации – прим.ред.) нет якобы денег на расчётных счетах, то соответственно выплат нет. Они мне должны примерно 84 тысячи. На бумаге отчитались, что меня восстановили в компании, но отчисления так и не идут никуда. Декретные не могу получить до сих пор, - сетует девушка.
В управлении ФССП России по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили, что действительно на исполнении в Октябрьском районном отделе № 1 Улан-Удэ находятся два исполнительных производства в пользу Лукьяновой.
19 марта судебный пристав в отношении ООО «Унгум» возбудил исполнительное производство об обязании произвести оплату пособия по временной нетрудоспособности. И на следующий день, 20 марта, возбуждено производство о взыскании с ООО «Унгум» задолженности в размере 83 124 рублей.
Денег нет
Однако не всё так просто. Исполнительные производства находятся на исполнении в составе сводного. Поскольку, помимо этих задолженностей, общество имеет обязательства перед иными взыскателями на общую сумму около 1 млн. рублей.
Также установлено, что предприятие деятельность не осуществляет. По адресу, указанному в исполнительном документе, располагается другая организация.
- В рамках исполнительного производства судебным приставом установлено местонахождение генерального директора общества по основному месту работы на одном из крупных предприятий города. В объяснении судебному приставу генеральный директор сообщила о прекращении деятельности общества с мая прошлого года. Ранее деятельность по продаже горюче-смазочных материалов на автозаправочной станции осуществлялась по договору аренды, - отметили в пресс-службе управлении ФССП России по Бурятии.
Запросы в регистрирующие органы и банковские учреждения показали отсутствие имущества и движения средств на расчётных счетах компании.
- Генеральному директору вручено требование об исполнении судебных решений, предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. Кроме этого, истребованы выписки по расчётным счетам и бухгалтерская документация для подтверждения нулевой отчетности, - добавили в управлении ФССП России по Бурятии.
Получается, денег на расчётных счетах фирмы нет, и Дарья не сможет сейчас получить какие-либо деньги.
- Как нет денег? Не понимаю. Они здесь в Турунтаево заправку сдали в аренду с последующей продажей, то есть выручка должна быть. В качестве гендиректора фигурирует Гнедько Оксана Валерьевна, у которой я работала, а Лебедева – по факту владелица. Вот, ООО «Даюнг», ООО «Унгум», «Восточная сеть» - это её предприятия, - возмущается Дарья Лукьянова.
Уголовное дело
Если копнуть глубже, то совсем недавно - в марте – в Бурятии стало известно о громком уголовном деле на владелицу сети АЗС. По версии следствия, она не заплатила налогов на 37 млн.
49-летняя бизнесвумен, директор сети АЗС подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По информации СУ СКР по Бурятии, предприимчивая женщина, не желая платить налоги, организовала регистрацию двух фирм, директорами которых выступили её знакомые. Для созданных организаций применялась упрощённая система налогообложения. То есть топливо из основной компании продавалось в указанные организации по номинальной стоимости, и затем через сеть имеющихся станций велась его розничная продажа с соответствующей наценкой, а с прибыли уплачивался налог по упрощенной системе.
При помощи схемы «дробление бизнеса» была искусственно уменьшена налогооблагаемая база основной компании.
По информации телекомпании АТВ, в деле фигурируют собственно три фирмы – «Восточная сеть» (основная компания), «Даюнг», «Унгум», в котором работала Дарья. История довольно запутанная, смогут ли взыскать деньги в пользу девушки – вопрос открытый. Но деньги необходимы сегодня – ей и её малышу.
В Бурятии в громком деле о сети АЗС всплыла подделка подписи
Происшествия, Фото:
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