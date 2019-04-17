17 Апреля

16 Апреля

Популярное

Пьяный житель Иркутской области открыл стрельбу на станции

Пьяный житель Иркутской области открыл стрельбу на станции
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Хулигану грозит до 5 лет колонии

В Иркутской области сотрудники станции Торея Тайшетского района сообщили о стрельбе. Приехавшие на место происшествия транспортные полицейские задержали ранее судимого 37-летнего жителя Чунского района.

Мужчина, взяв ружье у знакомых, с которыми распивал спиртные напитки, пришёл на станцию и открыл стрельбу по имуществу РЖД. Задержанный находился в состоянии опьянения и мотивы своих действий пояснить не смог.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», злоумышленнику грозит лишение свободы до 5 лет, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
стрельба хулиганство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области осудили шесть наркодилеров
В Иркутской области осудили шесть наркодилеров
Происшествия, 17.04.2019
Они продавали наркотики через Интернет
Забежавшую в Читу косулю покусали собаки
Забежавшую в Читу косулю покусали собаки
Происшествия, 17.04.2019
Спасатели поймали дикое животное и доставили в зоопарк
Улан-удэнец осуждён за кражи в пассажирских поездах
Улан-удэнец осуждён за кражи в пассажирских поездах
Происшествия, 17.04.2019
Он проникал в вагоны во время стоянки поездов
«Нельзя напиваться до такой степени»: В Иркутской области задержали хулиганов
«Нельзя напиваться до такой степени»: В Иркутской области задержали хулиганов
Происшествия, 17.04.2019
Молодые люди пытались угнать «Жигули» и сломали жалюзи магазины
В Бурятии сгорели нежилое здание и частная котельная
В Бурятии сгорели нежилое здание и частная котельная
Происшествия, 17.04.2019
Всего за 16 апреля в республике произошло 20 пожаров
В Бурятии пожарные спасли автомобиль из пылающего гаража
В Бурятии пожарные спасли автомобиль из пылающего гаража
Происшествия, 17.04.2019
В результате ЧП был повреждён кузов машины

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^