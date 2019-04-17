Хулигану грозит до 5 лет колонии
В Иркутской области сотрудники станции Торея Тайшетского района сообщили о стрельбе. Приехавшие на место происшествия транспортные полицейские задержали ранее судимого 37-летнего жителя Чунского района.
Мужчина, взяв ружье у знакомых, с которыми распивал спиртные напитки, пришёл на станцию и открыл стрельбу по имуществу РЖД. Задержанный находился в состоянии опьянения и мотивы своих действий пояснить не смог.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», злоумышленнику грозит лишение свободы до 5 лет, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Пьяный житель Иркутской области открыл стрельбу на станции
Происшествия, Фото:
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