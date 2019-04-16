Он украл дорогостоящее оборудование, документы и деньги
В Иркутске вор обчистил съёмную квартиру геодезистов. Мужчина украл дорогостоящее оборудование и сумку с документами и 50 тыс. руб. Общая сумма ущерба составила 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Накануне ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение от группы геодезистов, о том, что из квартиры похитили ценные вещи. Незадолго до случившегося мужчины находились в заведении, где познакомились с одним из посетителей. Некоторое время спустя потерпевшие заметили отсутствие нового знакомого, а вернувшись на съёмное жилье, обнаружили пропажу вещей.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за разбойное нападение 36-летний местный житель. Как пояснил задержанный, он похитил ключ и, проникнув в квартиру, похитил имущество, часть которого сдал в ломбард, а сумку с документами выбросил, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Иркутянин обчистил съёмную квартиру геодезистов
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