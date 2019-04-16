В Бурятии откачивают воду из затопленных домов

Как сообщал «Байкал-Daily», село Алла в Курумканском районе Бурятии фактически «ушло под воду». Воды здесь было едва ли не по колено, местные жители переживали, что их гаражи и надворные постройки попросту смоет. Часть детей перестала ходить в школу, отменили рейсовые автобусы.
Сегодня в ГУ МЧС по Бурятии уточнили, что дворы затопило талыми водами в результате таяния снега в горах.
- Для отвода воды привлечена тяжёлая техника. Силами местной администрации проведено информирование населения путем подворового обхода. На месте работают оперативные группы администрации и пожарно-спасательного гарнизона Курумканского района, администрация сельского поселения, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС.
По состоянию на 4 утра 16 апреля, доступ воды в населённый пункт перекрыт, вода из подполий откачена.
В готовности находится пункт временного размещения на базе Майской средней общеобразовательной школы, вместимостью 220 человек.
- Ухудшение обстановки не прогнозируется, - уточнили в ГУ МЧС по Бурятии.