В Бурятии откачивают воду из затопленных домов



Как сообщал «Байкал-Daily», село Алла в Курумканском районе Бурятии фактически «ушло под воду» . Воды здесь было едва ли не по колено, местные жители переживали, что их гаражи и надворные постройки попросту смоет. Часть детей перестала ходить в школу, отменили рейсовые автобусы.









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Сегодня в ГУ МЧС по Бурятии уточнили, что дворы затопило талыми водами в результате таяния снега в горах.









- Для отвода воды привлечена тяжёлая техника. Силами местной администрации проведено информирование населения путем подворового обхода. На месте работают оперативные группы администрации и пожарно-спасательного гарнизона Курумканского района, администрация сельского поселения, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС.По состоянию на 4 утра 16 апреля, доступ воды в населённый пункт перекрыт, вода из подполий откачена.В готовности находится пункт временного размещения на базе Майской средней общеобразовательной школы, вместимостью 220 человек.- Ухудшение обстановки не прогнозируется, - уточнили в ГУ МЧС по Бурятии.