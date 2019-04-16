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Под Иркутском поймали пьяного водителя школьного автобуса

Под Иркутском поймали пьяного водителя школьного автобуса
Происшествия, 
В салоне ехали больше десяти школьников

Накануне днем в районе посёлка Маркова под Иркутском сотрудники ДПС остановили школьный автобус. За рулем автобуса находился 41-летний местный житель, от которого исходил сильный запах алкоголя. Проведённое на месте освидетельствование показало, что норма содержания алкоголя в организме мужчины превышает допустимую норму более чем в 5 раз.

в момент остановки автобуса в салоне находилось больше десяти школьников.

В отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Помимо этого, назначена проверка. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за организацию и функционирование маршрута, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

школьный автобус алкогольное опьянение
 
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