Органами дознания возбуждено уголовное дело
14 апреля около 13 часов на территории вблизи 79 разъезда Харанорского угольного разреза в поселке Шерловая Гора Борзинского района Забайкальского края в результате действий неустановленного лица возник степной пожар. В связи с усилившимся ветром, отдельные порывы которого достигали 20-22 м/с, пожар начал быстрое распространение в юго-восточном направлении.
В период с 14 до 19 часов огнем были охвачены два животноводческих фермерских владения, расположенных вблизи города Борзи. Их владельцам был причинен имущественный ущерб на сумму свыше 1 млн рублей, в том числе скот, надворные постройки и запасы сена.
По указанию Борзинского межрайонного прокурора 15 апреля, орган дознания возбудил уголовное дело по статье «уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» по факту возгорания имущества на двух фермерских подворьях.
В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления и установления его обстоятельств. Прокуратура также организовала проверку полноты принятых мер по ликвидации природного пожара, сообщает прокуратура Забайкальского края.
В Забайкалье из-за степного пожара сгорело два фермерских подворья
Происшествия, Фото:
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