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В Забайкалье мать подожгла дом с детьми

В Забайкалье мать подожгла дом с детьми
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В огне погиб четырехлетний ребенок

В прокуратуру Красночикойского района Забайкальского края поступило сообщение о возбуждении следственными органами уголовного дела в отношении 28-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении убийства своего ребенка и покушении на убийство второго.

По версии следствия, вчера, 14 апреля, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила убить двух своих малолетних детей. Она облила мебель и полы в одной из комнат дома горючей жидкостью и подожгла, а сама ушла. В результате пожара 4-летний сын женщины погиб. Жители соседних домов, увидев пожар, смогли вытащить 2-летнюю дочь подозреваемой, которая госпитализирована в местную больницу.

Признав законным постановление о возбуждении уголовного дела, прокуратура организовала по данному факту проверку органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Предварительно установлено, что семья состояла на учете в указанных органах в связи со злоупотреблением матерью алкоголем и наличием судимости за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением.
В связи с этим прокуратура, помимо прочего, даст оценку возможному наличию в действиях должностных лиц органов системы профилактики признаков халатности, при необходимости инициировав их уголовное преследование.

Ход проверки и расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре края, сообщает прокуратура Забайкальского края.
Забайкальский край убийство Поджог
 
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