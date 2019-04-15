Жительница Иркутской области выиграла суд у НПФ

Договор с фондом признан недействительным



В Иркутской области Тулунская межрайонная прокуратура провела проверку обращения местной жительницы о нарушении её пенсионных прав. Было установлено, что средства пенсионных накоплений местной жительницы в марте 2018 года были переведены в негосударственный пенсионный фонд АО «НПФ «Будущее». Основанием перевода послужили заявление о досрочном переходе из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фон, поступившее в Отделение ПФР по г. Москва и Московской области, и договор об обязательном пенсионном страховании, заключенный с АО «НПФ «Будущее».



При этом, согласно заявлению местной жительницы в прокуратуру, указанные документы ею не составлялись и не подписывались, в АО «НПФ «Будущее» и его филиалы она не обращалась. Более того, досрочный переход в АО «НПФ «Будущее» повлек потерю инвестиционного дохода заявительницы за 2016-2017 годы.



Межрайонной прокуратурой было направлено исковое заявление о признании этого договора недействительным и об обязании АО «НПФ «Будущее» передать в Пенсионный фонд России средства пенсионных накоплений заявительницы и проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений, сумму инвестиционного дохода. Кроме того, прокурор просил обязать АО «НПФ «Будущее» прекратить обработку и уничтожить персональные данные заявителя.



Решением Тулунского городского суда требования прокурора удовлетворены, сообщает Тулунская межрайонная прокуратура.

