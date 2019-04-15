Ущерб составил около 10 000 рублей
Накануне в дежурную часть поступило сообщение от жительницы Заларинского района Иркутской области о пропаже сотового телефона и свитера из квартиры.
Неизвестный проник в дом и похитил имущество. Причинённый ущерб составил около 10 000 рублей.
В ходе обыска правоохранители изъяли замок со следами пальцев рук, по которым и удалось установить личность подозреваемого.
Им оказался нигде не работающий молодой человек, ранее попадавший в поле зрения сотрудников полиции за аналогичное преступление. Известно, что подозреваемый обоих случаях был знаком с жертвами.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
В Иркутской области вор украл телефон и свитер
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