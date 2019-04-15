В Иркутской области вор украл телефон и свитер

Ущерб составил около 10 000 рублей



Накануне в дежурную часть поступило сообщение от жительницы Заларинского района Иркутской области о пропаже сотового телефона и свитера из квартиры.



Неизвестный проник в дом и похитил имущество. Причинённый ущерб составил около 10 000 рублей.



В ходе обыска правоохранители изъяли замок со следами пальцев рук, по которым и удалось установить личность подозреваемого.



Им оказался нигде не работающий молодой человек, ранее попадавший в поле зрения сотрудников полиции за аналогичное преступление. Известно, что подозреваемый обоих случаях был знаком с жертвами.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

