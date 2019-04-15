В Иркутской области задержали сбытчика героина

Полицейские установили личность предполагаемого наркосбытчика, который по имеющейся информации реализовывал запрещённые вещества на территории города Черемхово.







Сотрудники Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте при содействии ОМОН управления Росгвардии по Иркутской области (на транспорте) задержали ранее судимого жителя города Черемхово. Он подозревается в сбыте наркотических средств в крупном размере.При обыске у наркоторговца обнаружено наркотическое средство – героин. По данному факту проводится проверка, злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.