В Иркутской области задержали сбытчика героина

Мужчина торговал наркотиками в Черемхово
Сотрудники Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте при содействии ОМОН управления Росгвардии по Иркутской области (на транспорте) задержали ранее судимого жителя города Черемхово. Он подозревается в сбыте наркотических средств в крупном размере.
Полицейские установили личность предполагаемого наркосбытчика, который по имеющейся информации реализовывал запрещённые вещества на территории города Черемхово.
При обыске у наркоторговца обнаружено наркотическое средство – героин. По данному факту проводится проверка, злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Мужчина торговал наркотиками в Черемхово
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