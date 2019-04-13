В Улан-Удэ студент совершил кражу в автомойке

Он украл сотовый телефон



В Улан-Удэ 18-летний студент задержан по подозрению в краже сотового телефона стоимостью около 4 тысяч рублей.



- Владелица телефона – работник автомоечного комплекса оставила имущество без присмотра в раздевалке для персонала. Подозреваемый зашёл в служебное помещение, чтобы подождать своего знакомого, работника автомойки и, воспользовавшись отсутствием в помещении сотрудников, незаметно украл мобильный, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Телефон изъят.



В отношении ранее не судимого студента колледжа возбуждено уголовное дело о краже.







