Он украл сотовый телефон
В Улан-Удэ 18-летний студент задержан по подозрению в краже сотового телефона стоимостью около 4 тысяч рублей.
- Владелица телефона – работник автомоечного комплекса оставила имущество без присмотра в раздевалке для персонала. Подозреваемый зашёл в служебное помещение, чтобы подождать своего знакомого, работника автомойки и, воспользовавшись отсутствием в помещении сотрудников, незаметно украл мобильный, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Телефон изъят.
В отношении ранее не судимого студента колледжа возбуждено уголовное дело о краже.
В Улан-Удэ студент совершил кражу в автомойке
Происшествия, Фото:
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