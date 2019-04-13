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В Улан-Удэ студент совершил кражу в автомойке

В Улан-Удэ студент совершил кражу в автомойке
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он украл сотовый телефон

В Улан-Удэ 18-летний студент задержан по подозрению в краже сотового телефона стоимостью около 4 тысяч рублей.

- Владелица телефона – работник автомоечного комплекса оставила имущество без присмотра в раздевалке для персонала. Подозреваемый зашёл в служебное помещение, чтобы подождать своего знакомого, работника автомойки и, воспользовавшись отсутствием в помещении сотрудников, незаметно украл мобильный, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Телефон изъят.

В отношении ранее не судимого студента колледжа возбуждено уголовное дело о краже.



кража
 
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