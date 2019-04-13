Он напал на женщину у круглосуточного магазина
12 апреля в час ночи в дежурную часть обратилась 59-летняя жительница села Поселье. Женщину ограбил незнакомец на улице около круглосуточного продуктового магазина. Грабитель отнял у неё две тысячи рублей.
- Потерпевшая сообщила приметы злоумышленника полицейским. Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам установили и задержали подозреваемого – 22-летнего местного жителя. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения. Он будет привлечён к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ за потребление запрещённых веществ, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Похищенные деньги молодой человек не успел потратить. Деньги возвращены пенсионерке.
В отношении ранее судимого, неработающего гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», уточнили в МВД.
В Улан-Удэ наркоман ограбил прохожую
Происшествия, Фото:
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