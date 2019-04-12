В Иркутской области закрыли сайт с инструкциями электроудочек

Администратор публиковал на нём способы обхода административных и уголовных преступлений



Прокурор Кировского района Иркутска передал в суд исковое административное заявление о закрытие сайта. На интернет-ресурсе распространялась информация о способах изготовления орудий для электролова рыбы, реализации магнитов на приборы учёта коммунальных услуг, оформлении и продаже медицинских книжек без прохождения необходимого освидетельствования, а также схемах легализации денежных средств, полученных преступным путём.



Рассмотрев материалы дела, Кировский районный суд признал подобную информацию запрещённой.



С начала 2019 года судом рассмотрено и удовлетворено 26 подобных заявлений прокурора района, большая часть из которых исполнена.

