В Иркутской области закрыли сайт с инструкциями электроудочек

Администратор публиковал на нём способы обхода административных и уголовных преступлений
Прокурор Кировского района Иркутска передал в суд исковое административное заявление о закрытие сайта. На интернет-ресурсе распространялась информация о способах изготовления орудий для электролова рыбы, реализации магнитов на приборы учёта коммунальных услуг, оформлении и продаже медицинских книжек без прохождения необходимого освидетельствования, а также схемах легализации денежных средств, полученных преступным путём.
Рассмотрев материалы дела, Кировский районный суд признал подобную информацию запрещённой.
С начала 2019 года судом рассмотрено и удовлетворено 26 подобных заявлений прокурора района, большая часть из которых исполнена.
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Происшествия, Фото:
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