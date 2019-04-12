Читинец украл мопед с парковки

Ущерб составил около 40 тысяч рублей



В Чите мужчина зашёл поужинать в одну из закусочных города, оставив на парковке свой мопед «Ямаха». Однако выйдя на улицу после трапезы, читинец не обнаружил своего «железного коня». Ущерб составил около 40 тысяч рублей.



Потерпевший незамедлительно обратился в полицию. В ходе патрулирования сотрудники ППС заметили подозреваемого с мопедом неподалёку от места кражи. Мужчина был задержан.



Он и раньше попадал в поле зрения правоохранительных органов.



Похищенный мопед был изъят и возвращён потерпевшему. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



