В Бурятии на пожаре погибла домашняя собака

Происшествия, Фото: агентство ГО и ЧС

Огонь охватил два соседних участков



Накануне в селе Хоринск в Бурятии произошёл пожар на территории двух соседних домовладений.



На момент прибытия пожарного расчёта горела кровля дома и надворные постройки на огороженных территориях. В результате на одном участке огонь повредил крышу и стену дома, уничтожил баню и забор. На втором участке огнём уничтожены крыши гаража и бани, повреждены стены строения. При пожаре погибла собака владельца второго участка.



Причиной возгорания, предположительно, послужило неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов одного из владельцев.



Жильцы домов в размещении не нуждаются, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



