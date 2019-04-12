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В Бурятии на пожаре погибла домашняя собака

В Бурятии на пожаре погибла домашняя собака
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Огонь охватил два соседних участков

Накануне в селе Хоринск в Бурятии произошёл пожар на территории двух соседних домовладений.

На момент прибытия пожарного расчёта горела кровля дома и надворные постройки на огороженных территориях. В результате на одном участке огонь повредил крышу и стену дома, уничтожил баню и забор. На втором участке огнём уничтожены крыши гаража и бани, повреждены стены строения. При пожаре погибла собака владельца второго участка.

Причиной возгорания, предположительно, послужило неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов одного из владельцев.

Жильцы домов в размещении не нуждаются, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.

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