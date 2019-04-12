Огонь охватил два соседних участков
Накануне в селе Хоринск в Бурятии произошёл пожар на территории двух соседних домовладений.
На момент прибытия пожарного расчёта горела кровля дома и надворные постройки на огороженных территориях. В результате на одном участке огонь повредил крышу и стену дома, уничтожил баню и забор. На втором участке огнём уничтожены крыши гаража и бани, повреждены стены строения. При пожаре погибла собака владельца второго участка.
Причиной возгорания, предположительно, послужило неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов одного из владельцев.
Жильцы домов в размещении не нуждаются, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии на пожаре погибла домашняя собака
Происшествия, Фото:
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