В Бурятии утонул ребёнок

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Поиски тела мальчика продолжаются



10 апреля на реке Хилок в улусу Зурган-Дэбэ Селенгинского района Бурятии провалился под лёд и утонул 7-летний ребёнок.



Начались поисковые работы. Всего спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и инспекторы ГИМС обследовали 4 км береговой линии и 100 метров акватории.



- В 21:00 работы были завершены в связи с наступлением тёмного времени суток. Поиск результатов не дал, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



Сегодня, 12 апреля, поисковые мероприятия возобновились.



