Поиски тела мальчика продолжаются
10 апреля на реке Хилок в улусу Зурган-Дэбэ Селенгинского района Бурятии провалился под лёд и утонул 7-летний ребёнок.
Начались поисковые работы. Всего спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и инспекторы ГИМС обследовали 4 км береговой линии и 100 метров акватории.
- В 21:00 работы были завершены в связи с наступлением тёмного времени суток. Поиск результатов не дал, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Сегодня, 12 апреля, поисковые мероприятия возобновились.
В Бурятии утонул ребёнок
Происшествия, Фото:
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