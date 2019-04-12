12 Апреля

11 Апреля

Популярное

В Бурятии утонул ребёнок

В Бурятии утонул ребёнок
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Поиски тела мальчика продолжаются

10 апреля на реке Хилок в улусу Зурган-Дэбэ Селенгинского района Бурятии провалился под лёд и утонул 7-летний ребёнок.

Начались поисковые работы. Всего спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и инспекторы ГИМС обследовали 4 км береговой линии и 100 метров акватории.

- В 21:00 работы были завершены в связи с наступлением тёмного времени суток. Поиск результатов не дал, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

Сегодня, 12 апреля, поисковые мероприятия возобновились.

смерть утопление
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Борзе потерявшего мальчика нашли без верхней одежды на окраине города
В Борзе потерявшего мальчика нашли без верхней одежды на окраине города
Происшествия, 12.04.2019
Четырёхлетнего ребёнка увидели местные жители в степи
Жителя Иркутской области избили на заправке
Жителя Иркутской области избили на заправке
Происшествия, 12.04.2019
Грабители предстали перед судом
В Бурятии утонул ребёнок
В Бурятии утонул ребёнок
Происшествия, 12.04.2019
Поиски тела мальчика продолжаются
В Бурятии уволят главврача после мучительной смерти пациента в больнице
В Бурятии уволят главврача после мучительной смерти пациента в больнице
Происшествия, 12.04.2019
Пациент умер в палате для временного помещения больных
В Улан-Удэ горели «Дары природы»
В Улан-Удэ горели «Дары природы»
Происшествия, 12.04.2019
Пожар произошёл вчера 
В Улан-Удэ горела сауна «Эксклюзив»
В Улан-Удэ горела сауна «Эксклюзив»
Происшествия, 12.04.2019
В ликвидации пожара было задействовано 24 человека 
Красноярца с поддельными правами задержали в Иркутской области
Красноярца с поддельными правами задержали в Иркутской области
Происшествия, 11.04.2019
Инспектор ДПС засомневался в водительском удостоверении
Нижнеудинцы напавшие на ДПС предстанут перед судом
Нижнеудинцы напавшие на ДПС предстанут перед судом
Происшествия, 11.04.2019
Также установлено их причастность к серии вымогательств
В Тарбагатайском районе лесоруб лишился автомобиля и бензопилы
В Тарбагатайском районе лесоруб лишился автомобиля и бензопилы
Происшествия, 11.04.2019
Их изъяли вместе с незаконно срубленными деревьями
Браконьер в Иркутской области выловил 21 хариуса
Браконьер в Иркутской области выловил 21 хариуса
Происшествия, 11.04.2019
Мужчине грозит до пяти лет колонии
Смерть Сергея Рогова печально повлияла на бурятский спорт
Смерть Сергея Рогова печально повлияла на бурятский спорт
Происшествия, 11.04.2019
Баскетболисты и биатлонисты остались без «дома»
Красноярца поймали в Иркутской области с поддельными правами
Красноярца поймали в Иркутской области с поддельными правами
Происшествия, 11.04.2019
Он приобрёл поддельный документ через Интернет

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^