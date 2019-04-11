Браконьер в Иркутской области выловил 21 хариуса

Мужчине грозит до пяти лет колонии
Во время рейда сотрудники Байкало-Ангарского линейного отделения полиции на водном транспорте выявили браконьера.
В акватории реки Ангара в районе посёлка Большая речка Иркутского района транспортная полиция задержала местного жителя. У него правоохранители изъяли сети и 21 хариуса.
Возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Рыболову грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Мужчине грозит до пяти лет колонии
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