Жительница Бурятии едва не убила выгонявшего её сожителя

Мужчина велел ей собирать вещи



29 ноября 2018 года пьяная жительница Кяхтинского района Бурятии во время ссоры с сожителем ударила его ножом в живот.



Мужчина кинул большой кухонный нож около умывальника на кухне. Женщина подняла нож, и в этот момент её возлюбленный подошёл к ней вплотную. Он велел ей собирать вещи и уходить.



Разозлившись, женщина ударила своего избранника тем самым кухонным ножом. На суде отметили, что женщина не метилась, а просто протянула руку.



Перепугавшись, она бросила нож на пол, стала зажимать рану рукой. Потом женщина позвонила матери, которая вызвала «скорую».



Мужчина нередко обижал женщину, семь лет назад ударил её, и злоупотреблял алкоголем. Он работает вахтовым методом. Вернувшись с «вахты», загулял, пил около четырёх дней.



Женщина своей вины не отрицала, в содеянном раскаялась.



Суд квалифицировал её действия по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». При назначении наказания потерпевший просил строго не наказывать возлюбленную.



Кяхтинский районный суд дал подсудимой пять лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Также женщина обязана вернуть затраты на лечение сожителя в фонд обязательного медицинского страхования в размере почти 16 тысяч рублей.

