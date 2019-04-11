Мошенник заказал доставку обеда, а затем попросил курьера о просьбе
Накануне в полицию в Братске обратилась местная жительница. 58-летняя технолог фирмы по доставке заказов сообщила, что стала жертвой неизвестных, которые обманули и причинили материальный ущерб предприятию и лично ей на общую сумму 7 тысяч рублей.
В компанию позвонил некий мужчина, представившийся руководителем местного отдела надзорного ведомства, и заказал доставку обеда. Пока курьер направлялась по адресу, поступила дополнительная заявка на покупку продуктов, а также просьба перевести деньги на два телефонных номера. Братчанка выполнила все условия заказчика, но, явившись по указанному адресу, поняла, что её обманули.
Мошенник воспользовался телефонными номерами, обслуживаемыми сотовыми операторами Краснодарского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Краснодарский аферист «отобедал» за счёт братчанки
Происшествия, Фото:
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