Житель Бурятии ударом ножа пытался усмирить агрессивного сына

Пьяный сын ругался на отца и поднимал на него руку



Кяхтинский районный суд в Бурятии вынес решение в отношении местного жителя, который едва не зарезал собственного сына.



Мужчины поссорились вечером в ноябре 2018 года. Пьяный сын пришёл в летний домик к отцу и начал высказывать претензии. «Руки, ноги переломаю», - угрожал мужчина.



Отец пытался успокоить сына, но он не реагировал, только распалялся ещё больше, ругался матом и даже пытался выгнать из дома. Отец встал с кровати, и они стали хватать друг друга «за грудки». Тогда сын ударил его кулаком в нос.



Отец разозлился и схватил со стола кухонный нож. Он ударил сына ножом в спину.



Сам раненый даже не понял, что травмирован. Лишь на улице мужчина почувствовал, что футболка и кофта мокрые, и понял, что отец его порезал.



По словам свидетелей, в 2012 году сын освободился из мест лишения свободы и начал злоупотреблять алкоголем, постоянно скандалил с отцом, поднимал на него руку, избивать. В состоянии алкогольного опьянения мужчина был очень агрессивный. При этом отец спокойный, неконфликтный, страдает гипертонией, в силу здоровья не мог дать отпор сыну.



Суд признал отца виновным по ч.1 ст.114 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое при превышении пределов необходимой обороны». И приговорил его к семи месяцам ограничения свободы. Также мужчина должен возместить затраты на лечение в территориальный фонд медицинского страхования в размере 41,6 тысяч рублей.





