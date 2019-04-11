Пьяный сын ругался на отца и поднимал на него руку
Кяхтинский районный суд в Бурятии вынес решение в отношении местного жителя, который едва не зарезал собственного сына.
Мужчины поссорились вечером в ноябре 2018 года. Пьяный сын пришёл в летний домик к отцу и начал высказывать претензии. «Руки, ноги переломаю», - угрожал мужчина.
Отец пытался успокоить сына, но он не реагировал, только распалялся ещё больше, ругался матом и даже пытался выгнать из дома. Отец встал с кровати, и они стали хватать друг друга «за грудки». Тогда сын ударил его кулаком в нос.
Отец разозлился и схватил со стола кухонный нож. Он ударил сына ножом в спину.
Сам раненый даже не понял, что травмирован. Лишь на улице мужчина почувствовал, что футболка и кофта мокрые, и понял, что отец его порезал.
По словам свидетелей, в 2012 году сын освободился из мест лишения свободы и начал злоупотреблять алкоголем, постоянно скандалил с отцом, поднимал на него руку, избивать. В состоянии алкогольного опьянения мужчина был очень агрессивный. При этом отец спокойный, неконфликтный, страдает гипертонией, в силу здоровья не мог дать отпор сыну.
Суд признал отца виновным по ч.1 ст.114 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое при превышении пределов необходимой обороны». И приговорил его к семи месяцам ограничения свободы. Также мужчина должен возместить затраты на лечение в территориальный фонд медицинского страхования в размере 41,6 тысяч рублей.
Житель Бурятии ударом ножа пытался усмирить агрессивного сына
Происшествия, Фото:
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