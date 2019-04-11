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В Забайкалье избили мужчину и отобрали у него авто

В Забайкалье избили мужчину и отобрали у него авто
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж»

В полицию в Могоче обратился мужчина. Накануне между ним и группой местных жителей произошёл конфликт, в ходе которого мужчину избили, а затем нападавшие уехали на его машине Honda Odyssey.

Стражи порядка обнаружили автомобиль в лесу за городом. Также они установили личности подозреваемых, двоих из них удалось задержать по «горячим следам».

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Один из задержанных помещён в изолятор временного содержания. Принимаются меры к установлению местонахождения других фигурантов уголовного дела. Автомобиль потерпевшего в технически исправном состоянии возвращён владельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

грабеж
 
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