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Красноярца с поддельными правами задержали в Иркутской области

Красноярца с поддельными правами задержали в Иркутской области
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инспектор ДПС засомневался в водительском удостоверении

На посту ГИБДД «Рубеж» инспектор ДПС усомнился в подлинности предъявленного 31-летним жителем Красноярска водительского удостоверения. Позже экспертиза подтвердила, что документ действительно поддельный.

Как выяснилось, красноярец решил приобрести себе дополнительные категории на право управления автотранспортом и для этого приобрел документ через Интернет, заказав на одном из сайтов. Вместе с тем уже при первой проверки подделка была выявлена.

Органом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Всего с начала года дознавателями ОВД возбуждено 3 уголовных дела за аналогичные преступления. Все факты выявлены на КПП «Рубеж, сообщает ОМВД России по Слюдянскому району.
Иркутская область поддельные документы ДПС
 
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