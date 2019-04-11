Красноярца с поддельными правами задержали в Иркутской области

Инспектор ДПС засомневался в водительском удостоверении



На посту ГИБДД «Рубеж» инспектор ДПС усомнился в подлинности предъявленного 31-летним жителем Красноярска водительского удостоверения. Позже экспертиза подтвердила, что документ действительно поддельный.



Как выяснилось, красноярец решил приобрести себе дополнительные категории на право управления автотранспортом и для этого приобрел документ через Интернет, заказав на одном из сайтов. Вместе с тем уже при первой проверки подделка была выявлена.



Органом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Всего с начала года дознавателями ОВД возбуждено 3 уголовных дела за аналогичные преступления. Все факты выявлены на КПП «Рубеж, сообщает ОМВД России по Слюдянскому району.

