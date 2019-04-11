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Нижнеудинцы напавшие на ДПС предстанут перед судом

Нижнеудинцы напавшие на ДПС предстанут перед судом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Также установлено их причастность к серии вымогательств

Собранные органами следствия доказательства стали основанием предъявления обвинения троим жителям Нижнеудинска, причастным к совершению вымогательств и нападении на сотрудников полиции.

Обвиняемые в возрасте от 30 до 42 лет были задержаны оперативниками в апреле прошлого года, после того как напали и нанесли телесные повреждения сотрудникам ДПС, при исполнении ими своих должностных обязанностей. В ходе дальнейшей работы правоохранители установили их причастность к серии вымогательств в отношении жителей Нижнеудинска.

По версии следствия, с декабря 2017 по март прошлого года злоумышленники требовали у своей знакомой 100 тысяч рублей, кроме того они ежемесячно вымогали у руководителя службы такси по 5 тысяч рублей, а также у предпринимателя лесной сферы около 3 млн рублей. Сейчас двое из них находятся под стражей, один обвиняемый под домашним арестом.

Прокурором Иркутской области утверждено обвинительное заключение. Уголовные дела, возбужденные следователями СУ СК России по Иркутской области по статьям «вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «применение насилия, опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении представителей власти» направлены в Нижнеудинский городской суд для рассмотрения, сообщает Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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