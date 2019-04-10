Забайкалец угнал машину у работодателя

Он решил покататься, но попал в ДТП



К полицейским Хилокского района в Забайкальском крае обратился 46-летний местный житель с заявлением об угоне его машины «Мазда Бонго». Мужчина оставил ключи в замке зажигания в припаркованном на улице автомобиле.



Угнанную иномарку обнаружили за пределами города Хилок с повреждениями как после ДТП. Вскоре стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Шилкинского района, работающий по найму у заявителя.



Выяснилось, что злоумышленник угнал машину, чтобы покататься, однако не справился с управлением и врезался в бетонную конструкцию.



Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Машина возращена заявителю, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

