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Забайкалец угнал машину у работодателя

Забайкалец угнал машину у работодателя
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он решил покататься, но попал в ДТП

К полицейским Хилокского района в Забайкальском крае обратился 46-летний местный житель с заявлением об угоне его машины «Мазда Бонго». Мужчина оставил ключи в замке зажигания в припаркованном на улице автомобиле.

Угнанную иномарку обнаружили за пределами города Хилок с повреждениями как после ДТП. Вскоре стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Шилкинского района, работающий по найму у заявителя.

Выяснилось, что злоумышленник угнал машину, чтобы покататься, однако не справился с управлением и врезался в бетонную конструкцию.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Машина возращена заявителю, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
угон
 
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