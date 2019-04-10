Он решил покататься, но попал в ДТП
К полицейским Хилокского района в Забайкальском крае обратился 46-летний местный житель с заявлением об угоне его машины «Мазда Бонго». Мужчина оставил ключи в замке зажигания в припаркованном на улице автомобиле.
Угнанную иномарку обнаружили за пределами города Хилок с повреждениями как после ДТП. Вскоре стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Шилкинского района, работающий по найму у заявителя.
Выяснилось, что злоумышленник угнал машину, чтобы покататься, однако не справился с управлением и врезался в бетонную конструкцию.
Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Машина возращена заявителю, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец угнал машину у работодателя
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он решил покататься, но попал в ДТП
Ледяная глыба рухнула всего в нескольких сантиметрах от него
Они учатся в одном из колледжей
Он украл всё это из кладовой во дворе
Леса горели в Заиграевском районе
В минтрансе раскрыли информацию о таксисте, по вине которого молодой пешеход получил тяжелейшие травмы
Но из-за установленной сигнализации не смог совершить преступление
Она пришла на шум из комнаты
Преступление он совершил, когда мужчина спал
Он пытался дать взятку полицейскому
Поезд направлялся в Москву
Пешеход сильно «устал» от выпитого
Его поймали по «горячим следам»
Они везли с собой гашиш
Пьяный водитель «Жигулей» после аварии сбежал, бросив машину